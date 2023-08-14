Возможно, ликвидирована одна из баз оккупантов, поделился мэр Мелитополя.

Предварительно - взрывы в Запорожской области на территории Мелитопольского района, которые вчера, 13 августа, слышали жители ряда населенных пунктов, состоялись на военной базе российских оккупантов вблизи Радивоновки.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона. "Вчера примерно в 16:00 был один сверхмощный взрыв, который слышали, что интересно, как жители Мелитополя, так и Приазовского, так и Акимовки. Это эта локация вблизи нашего Молочного лимана. Много раз говорили, что именно на этом месте враг разместил свою тренировочную базу и свою военную базу, на которой тренировал тех "мобиков", которых привозили на запорожскую линию фронта. Скорее всего, этой базы больше нет", - сказал Федоров.

Чиновник добавил, что после того взрыва жители еще слышали и детонацию. "Итак, точно ликвидация врага продолжается", - отметил городской голова Мелитополя. Он подчеркнул, что сейчас ожидается официальное подтверждение уничтожения базы россиян.

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Во временно оккупированном Мелитополе российские агрессоры и гауляйтеры боятся партизан и все время ищут новые пути давления на подполье. Летом прошлого года Иван Федоров заявил, что в Мелитополе около 90% горожан вовлечены в партизанское движение. В городе часто происходят взрывы, в результате которых "минусуются" как коллаборанты, так и российские оккупанты.

Поэтому в Мелитополе оккупанты устраивают рейды для выявления партизан. На днях к поискам привлекли "полицейских", они проверяли пассажиров общественного транспорта.

Стоит отметить, что РФ на нашей земле несет огромные потери. Общие потери врага на 14 августа 2023 года составляют примерно 254 380 оккупантов.

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