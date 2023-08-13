Для поисков задействовали "полицейских", которые проверяют пассажиров общественного транспорта.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики проверяют общественный транспорт в поисках местных партизан.

"Во временно оккупированном Мелитополе и районе российские оккупационные войска проводят операцию по поиску местного подполья. На этот раз они используют своих полицейских. Россияне назвали рейды проверкой общественного транспорта на безопасность", - сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, Оккупанты однако проверяют не водителей и их документы, а именно пассажиров. От них требуют показать российские паспорта, проверяют документы, телефоны и содержимое сумок и карманов.

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В ЦНС напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности, сообщая Вооруженным силам Украины о передвижении и размещении врага.

Работа украинских партизан

Недавно во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны массово отравили офицерский состав российских захватчиков. Перед этим они провели операцию по уничтожению вражеской техники. Партизаны обезвредили три единицы военных грузовиков, нанесли значительные повреждения зданию, где располагалось военно-инженерное подразделение оккупантов, а также вывели из строя оборудование для изготовления "зубов дракона".

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