Авиация нашего государства в течение суток более 10 раз била по противнику, отметил Генштаб ВСУ.

В течение суток украинские военные поразили, в частности, два вражеских пункта управления, радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение.

Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в четверг, 29 июня.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение на огневой позиции", - добавили в Генштабе.

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По его данным, за сутки россияне нанесли по Украине 23 авиационных удара и совершили около 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Как сообщал УНИАН, украинские военные продолжают контрнаступательные действия и наносят врагу значительные потери.

Так, за минувшие сутки было ликвидировано около 680 российских военных, и уничтожены десятки единиц вражеской военной техники. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 227 тыс. 780 своих военных.

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