Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удары по 21 району сосредоточения оккупантов.

Украинские ракетчики и артиллеристы 7 января поразили четыре района сосредоточения живой силы и два склады боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины о событиях 318-х суток полномасштабного вторжения. Кроме этого, наша авиация нанесла удары по районам сосредоточения захватчиков.

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 21 району сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

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Напомним, по данным Генштаба, российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Также отмечается, что россияне сегодня нанесли один авиаудар и совершили семь обстрелов из РСЗО.

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Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил об одностороннем прекращении огня на Рождество 7 января. В Пентагоне заявление Путина назвали "пропагандистским трюком", а также констатировали нарушения Россией взятого на себя же так называемого "рождественского перемирия" сразу после того, как оно якобы должно было начаться.

Тем временем в Генштабе ВСУ рассказали, что в течение 6 января украинские военные ликвидировали еще почти 500 российских оккупантов. Общие боевые потери россиян среди личного состава с 24 февраля по 7 января ориентировочно составили около 110 тыс. 740 человек.

Также стало известно, что 4 января в Запорожской области Силы специальных операций вместе с артиллеристами ВСУ успешно провели операцию по "демилитаризации" российских оккупантов. По предварительным данным украинской разведки, уничтожено около 150 военных РФ, в том числе 10 офицеров.

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