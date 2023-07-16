За сутки украинская авиация нанесла по противнику 15 ударов, отметили в Генштабе.

Украинские воины нанесли очередные удары по позициям российских оккупантов, в частности, уничтожив артиллерию и системы противовоздушной обороны.

Как сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в воскресенье вечером, 16 июля, в своей сводке, в течение суток враг нанес шесть ракетных ударов и 38 авиационных, а также совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В частности, из-за российских ударов пострадали гражданские, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

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В то же время в течение суток украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения российских военных, их вооружения и военной техники, один из которых - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район скопления живой силы врага, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств на огневых позициях и два вражеских средства противовоздушной обороны.

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По данным Генштаба, в течение дня на фронте произошло 20 боевых столкновений.

В частности, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта продолжаются тяжелые бои.

Стоит отметить, что общие потери врага на 16 июля 2023 года составляют примерно 237 680 оккупантов. Кроме того, противники уже потеряли 4 481 артиллерийскую систему и 425 средств ПВО.

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