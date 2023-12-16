За сутки противники также, в частности, потеряли более 10 единиц автомобильной бронетехники.

В Херсонской области Вооруженные силы Украины уничтожили за сутки рекордное количество наблюдательных пунктов российских оккупантов.

Как сообщают в Силах обороны юга Украины, враг на левобережье укрепляет свои позиции, подтягивая резервы и ведет наблюдение. В то же время оккупанты не прекращают давить артиллерийскими обстрелами и применяют дроны.

"Время от времени враг прибегает к штурмовым действиям, но получает достойный отпор. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. С позиций на левобережье Днепра наши подразделения отражают вражеские штурмы, контрбатарейной борьбой уничтожаем потенциал врага в вооружении, технике и боеприпасах", - говорится в сообщении.

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В частности, подтверждено уничтожение рекордного за сутки количества наблюдательных пунктов - 11 единиц. Также ликвидированы 11 оккупантов, уничтожена реактивная система залпового огня "Град", пушка, два миномета, 11 единиц автобронетехники и дорогостоящий комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

В то же время в течение суток (с 7:00 до 7:00) противник нанес авиационный удар с применением управляемой ракеты X-59 в направлении Кропивницкого. Силами ПВО эта ракета уничтожена.

Также стало известно, что сейчас корабельная группировка вражеского флота, которая дежурит в Черном море, составляет три единицы, еще один корабль - в Азовском море. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

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Как сообщал УНИАН, накануне на левобережье ликвидированы 24 оккупанта, уничтожена пушка, три единицы автобронетехники и два наблюдательных пункта. В течение суток была зафиксирована активизация вражеской тактической авиации. Говорилось, что на фоне улучшения погодных условий, враг нанес 5 авиационных ударов с применением ракеты X-31П и 25 управляемых авиабомб в направлении ряда населенных пунктов Херсонской области.

Стоит отметить, что Россия в Украине уже понесла очень большие потери. Общие потери врага на 16 декабря составляют примерно 344 820 оккупантов.

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