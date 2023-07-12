Враг оказывает мощное сопротивление.

Силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее Бахмута, есть определенные успехи. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, пишет Military Media Center.

"На направлениях Белая Гора – Андреевка и Белая Гора – Курдюмовка имели кое-где успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал спикер.

По словам Ковалева, враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы. Украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Ситуация на Бахмутском направлении - это надо знать

12 июля в утренней сводке Генштаб сообщил, что на Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Васильевки, находясь под плотным огнем авиации и артиллерии врага. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов

11 июля спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Силы обороны Украины с помощью артиллерийских ударов по противнику могут заставить российских оккупантов вывести свои войска из Бахмута.

10 июля в Минобороны сообщили, что наши защитники уже несколько дней держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения врага по городу.

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