Аналитики отметили, что ВСУ разберутся с новым "пушечным мясом" из Северной Кореи до середины апреля.

Новое развертывание войск КНДР сохранит нынешние темпы пехотных атак в Курской области, но также приведет к высокому уровню потерь среди северокорейцев.

Как оценили аналитики Института по изучению войны (ISW), новые группировки солдат КНДР будут нести не меньшие потери, которые могут достичь от 30 до 45 тыс. убитыми и ранеными ежемесячно.

В обзоре отмечается, что к середине марта Северная Корея развернет новый военный контингент в РФ, что, вероятно, сохранит нынешние темпы и интенсивность изнурительных пехотных атак в Курской области.

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Аналитики напомнили, что южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что Северная Корея, вероятно, готовится к развертыванию дополнительных сил в Украине и военной техники в РФ. "Весь северокорейский контингент в РФ может быть убит или ранен примерно к середине апреля при нынешних темпах потерь", - считают аналитики ISW.

Они добавили, что новое развертывание северокорейских войск, то ли с целью усиления нынешней группировки, то ли с целью ротации имеющихся сил, вероятно, имеет целью поддержать темпы российских наступлений, "несмотря на большие потери, которые составят 30-45 тыс. человек (вместе убитых и раненых) ежемесячно".

"Новые северокорейские силы вряд ли смогут заметно улучшить российские операции и, вероятно, столкнутся с такими же высокими потерями и осложнениями при взаимодействии с российскими войсками, как и нынешний северокорейский контингент, при условии, что российское командование продолжит использовать северокорейские войска так же, как это делало до сих пор", - отметили аналитики.

Солдаты из КНДР на войне в Украине

9 января стало известно, что в боях на Курщине погибло 4 тыс. солдат из Северной Кореи.

А 20 января президент Владимир Зеленский показал видео общения пленного северокорейского солдата со следователями СБУ. По словам президента, разведывательная информация о перемещении таких военных на российскую территорию, тренировках и их полной информационной изоляции подтверждается словами пленных.

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