Солдаты Ким Чен Ына не знают, в какой стране они находятся, и будут удивлены горячей проточной водой гили туалетами в доме.

Президент Украины Зеленский в минувшую субботу опубликовал на сайте X фотографии двух северокорейских солдат, захваченных в плен ВСУ. Как отмечает The Times, это одни из первых военнопленных из КНДР, захваченных в бою со времен Корейской войны в 1950 году.

В сети также появились видеозаписи допросов, на которых пленные признаются, что не знают, в какой стране находятся. Когда их спрашивают, хотят ли они вернуться домой, один кивает головой "да", а другой говорит: "Я хочу жить в Украине".

Как отмечает Сокил Парк - директор организации "Свобода в Северной Корее", эти два человека, попавшие в обстановку, неизмеримо отличающуюся от той, которую они знали всю свою жизнь, будут напуганы, растеряны и окажутся перед "невозможным" выбором.

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"Покинуть Северную Корею очень сложно. Не обязательно даже из-за индоктринации, но потому что это твой дом. Здесь находится ваша семья, и для большинства людей это огромный фактор", - говорит он. "Есть также опасение, что если вы решите не возвращаться домой, то что может случиться с членами вашей семьи?".

Дэниел Тудор, соавтор книги North Korea Confidential, говорит, что последствия для предполагаемых предателей могут быть суровыми. "Они будут рассчитывать так: "Я могу жить в Европе и иметь лучшую жизнь, но, с другой стороны, что может случиться с моими мамой и папой?". Режим может отправить вашу семью в лагеря принудительного труда, возможно, на очень долгий срок".

Сокил добавил, что солдаты, вероятно, не знали своих прав как военнопленных и, возможно, делали свои заявления, полагая, что любой неправильный ответ может привести к пыткам или смерти.

По словам Сокила, беженцы, с которыми он работал, описывают начало новой жизни в поисках убежища в другой стране как выход из машины времени для северокорейских перебежчиков.

"Это как если бы кто-то из викторианской Англии приехал в современную Англию". Хотя основы человеческого общества во многом совпадают, очевидно, что здесь используется другой уровень технологий. Они могут быть удивлены такими элементарными вещами, как наличие горячей воды или туалета в доме", - отмечает он

Вскоре после того, как северокорейцы были отправлены воевать против Украины, появились сообщения о том, что солдаты, никогда ранее не имевшие свободного доступа к Интернету, подсели на сетевую порнографию. Хотя Сокил скептически относится к этим непроверенным утверждениям, он говорит, что для перебежчиков "просторы интернета поначалу могут быть просто ошеломляющими".

Считается, что в обмен на поставку войск Ким Чен Ын получает доступ к передовым военным технологиям Москвы, а также продовольствие, ресурсы и полезный опыт ведения войны.

"Кровь обычных солдат всегда полезна, потому что очень важно иметь реальный боевой опыт", - говорит профессор Марк Галеотти, старший научный сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute. "Это дает им, а главное - их офицерскому составу, возможность увидеть, как выглядит современная война XXI века, и перенять эти уроки".

Солдаты КНДР в Украине - последние новости

Напомним, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр назвал военное участие КНДР в войне в Украине "стратегической ошибкой", отметив "неэффективность" использования солдат КНДР российской армией.

Аналитики американского Института изучения войны подсчитали, что при нынешних темпах потерь 12-тысячный контингент войск КНДР в Курской области будет уничтожен за три ближайших месяца.

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