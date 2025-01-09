Президент Украины рассчитывает на поддержку союзников и партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что делает все возможное для достойного завершения войны в этом году. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время выступления на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-25"), которое проходит на авиабазе в Германии.

"Я делаю все возможное, чтобы в этом году прекратить эту войну с достоинством для Украины и всей Европы. И я знаю, что я могу рассчитывать на вашу поддержку. Мы все должны помнить, что завершение войны является нашей общей целью. Нашей, а не России. Это то, чего хотят украинцы, европейцы, американцы и многие наши глобальные партнеры", - подчеркнул Зеленский.

Как сказал президент, такие далекие страны как Япония, Саудовская Аравия и Аргентина тоже желают Украине мира.

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В то же время, как отметил Зеленский, дело заключается в том, что российский диктатор Владимир Путин не просто держится в рамках своих инвестиций для агрессии, но и удваивает усилия.

"Он даже начал, по сути, нанимать солдат из Северной Кореи, чтобы продолжать эту войну. Северная Корея изучает современную войну. Они не ценят своих людей. Они теряют их - 4 тысячи на сегодня. Но Пхеньян приобретает дешевый опыт для реэкспорта войны, возможно в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, по убеждению президента Украины, этот сговор с Северной Кореей демонстрирует слабость Путина, потому что ни один правитель в Москве никогда бы не опустился до такого уровня, чтобы попрошайничать в Пхеньяне, если бы не столкнулся с критическими проблемами.

Санкции против России - что предлагает Зеленский

В этой связи, как считает Зеленский, надо продолжать давить на Россию.

"Это то, что гарантирует получение нашими солдатами нужного оружия. Вот для этого нужны санкции. И я прошу всех наших партнеров - особенно США и ЕС - усилить напряжение в российском энергетическом секторе. Надо ввести санкции против каждого элемента российской энергетики, и российский танкерный флот должен быть остановлен. Военный бюджет России на 2025-й год на 25% превышает прошлогодний. Если мы хотим остановить убийства, мы должны прервать денежный поток Путина. Путин начнет думать о мире только тогда, когда его ближайшее окружение скажет ему, что он остался без денег", - подчеркнул Зеленский.

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