Украинские военные поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

За прошедшие сутки, 6 ноября, авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 - по зенитно-ракетному комплексу оккупационных войск.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, силы ПВО уничтожили ударный БПЛА типа "Shahed-136/131" и разведывательный БПЛА врага.

В то же время защитники из ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель войск РФ.

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Российские оккупанты вчера нанесли 16 авиационных ударов, совершили 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате погибли и получили ранения гражданские. Кроме того, разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Авиационным ударам подверглись: Новомихайловка, Равнополь Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Берислав, Ивановка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", - отметили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

По данным ISW, ВСУ продолжили продвигаться на левом берегу Херсонщины.

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы отразили более 50 атак российских захватчиков сразу на нескольких направлениях.

По словам британского аналитика Майкла Кларка, российско-украинская война перешла в фазу борьбы на истощение, но это вовсе не значит хорошие новости для России, если Запад и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

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