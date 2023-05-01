Силы обороны Украины, в частности, попали во вражеский склад горюче-смазочных материалов, отметили в Генштабе.

Украинская авиация за сутки нанесла ряд ударов по районам сосредоточения российских захватчиков.

Артиллеристы и подразделения ракетных войск, в частности, поразили один вражеский склад горюче-смазочных материалов и два склада боеприпасов, об этом сообщает Генеральный штаб в вечерней сводке в понедельник, 1 мая.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники...", - отметили в Генштабе.

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Утром 1 мая Генштаб ВСУ сообщал, что украинские воины отразили более 30 атак россиян на Авдеевском, Бахмутском и Марьинском направлениях. По его данным, именно на этих направлениях противники сосредоточили свои основные усилия на том, чтобы вести наступление.

Противники несут огромные потери на нашей территории. Общие потери врага в Украине на 1 мая уже составляют около 190 тысяч 960 оккупантов.

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