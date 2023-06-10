На Марьинском направлении украинские защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

Российские оккупанты неудачно попытались наступать на трех направлениях-Лиманском, Бахмутскому и Авдеевском.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"За прошедшие сутки противник нанес восемь ракетных и 74 авиационных удара, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - отметили в Генштабе.

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Враг сосредотачивает свои основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. Так, за прошедшие сутки на этом участке фронта произошло 34 боевых столкновения.

"На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Бударки Харьковской области, осуществили минометные и артиллерийские обстрелы пяти населенных пунктов Черниговской области, 11 - Сумской и более 20 - Харьковской.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары по Котляровке Харьковской области и Стельмаховке Луганской области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись шесть населенных пунктов Харьковской и один – Луганской.

"На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Веселого", - сообщили в Генштабе.

Оккупанты нанесли авиаудары по пяти населенным пунктам Луганской и Донецкой областей; артиллерийским обстрелам подверглись семь населенных пунктов в этих областях.

"На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не имел", - говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли авиаудары вблизи населенных пунктов Курдюмовка, Белая Гора и Торецк. А от артиллерийских обстрелов пострадали районы 11 населенных пунктов Донецкой области.

"На Авдеевском направлении противник совершил неудачные попытки наступления неподалеку Северного", - отметили в Генштабе и добавили, что враг также нанес авиационные удары в районе трех населенных пунктов Донецкой области и совершил артиллерийские обстрелы районов шести населенных пунктов области.

"На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери", - говорится в сообщении.

В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы в районах восьми населенных пунктов Донецкой области.

Кроме того, на Шахтерском направлении российские оккупанты, в частности нанесли авиационные удары в районе Великой Новоселки и Благодатного.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Там он нанес авиационные удары в районах шести населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей, а также совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.

Новости с фронта

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 10 июня, в Генштабе отметили, что авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и два - по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов и пять артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

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