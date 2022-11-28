Глава государства поблагодарил украинских военных за стойкость.

Президент Владимир Зеленский рассказал, в какой из областей Украины по состоянию на 25 ноября ситуация на фронте является самой сложной.

"Ситуация на фронте остается очень тяжелой. Больше всего – на Донетчине, как и в предыдущие недели", – отметил он в вечернем видеообращении.

Зеленский поблагодарил украинских военных за стойкость.

Видео дня

"Делаем и будем делать все возможное, чтобы укрепить нашу оборону. Делаем и будем делать все, чтобы привлечь Россию к ответственности за эту террористическую войну. ... Чтобы достичь этих результатов, на неделе будут важные шаги", - сказал глава государства.

Ситуация на Донетчине

Как сообщил вечером 27 ноября Генштаб ВСУ, на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.

"Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области", – отметили в сводке.

Как описал советник Офиса президента Алексей Арестович, от Марьинки до Бахмута оккупанты начали проявлять активность. А в районе Бахмута и Соледара наблюдается привычная картина – россияне совершают несколько атак в течение светового дня. Однако, отметил Арестович, у оккупантов ничего не получается, а поэтому на полях появляются "новые слои" из мертвых русских.

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