Уничтожение генералов не так критично, как потери среди среднего летного состава, отметил эксперт.

Авиационные потери РФ в войне с Украиной критические, поскольку выбивается средний и старший летный офицерский состав, на подготовку которого необходимы годы.

Средних и опытных летчиков выбивают, или они увольняются, рассказал кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям и безопасности Павел Лузин в эфире телемарафона.

Эксперт добавил, что потери среди среднего летного состава гораздо более критичные, чем уничтожение генералов.

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"Это критические потери, потому что выбивается ведь средний и старший офицерский состав. То есть образуется такой поколенческий лаг (задержка - Ред.) - да, есть там генералы в штабе ВКС (Воздушно-космические силы - Ред.), которые может и могут сесть за штурвал, но не сядут, скорее всего, и есть молодые лейтенанты, которых в бой не пустишь. А средние и опытные, они выбиваются, они увольняются…" , - объяснил Лузин.

Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись в Украину. Противники не раз использовали против украинцев авиацию, в частности, бомбили мирные города. Было много разрушений, жертв и пострадавших.

По состоянию на 10 сентября на нашей земле ликвидировали около 52 тыс. 250 врагов, а также 239 вражеских самолетов и 212 вертолетов.

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