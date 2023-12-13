Зато ВСУ продвинулись в районе Горловки и взяли под контроль террикон.

Российские оккупанты проводили наступательные операции на левом берегу Херсонской области и преуспели.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, свидетельствуют о продвижении захватчиков к югу от Крынок (30 км к северо-востоку от Херсонской области и 2 км от реки Днепр).

12 декабря российские военные блогеры заявили, что российские войска оттеснили украинские силы с определенных позиций вблизи крынок и что украинские силы безуспешно пытались закрепиться в лесу вблизи населенного пункта.

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Кроме того, 12 декабря украинские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку и югу от Бахмута и продвинулись там.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры, на которых украинские войска поднимают флаг над Горловским терриконом (22 км юго-восточнее Бахмута или чуть западнее Горловки). Российские "военкоры" признали, что ВСУ контролируют террикон.

12 декабря российские войска продолжили наступательные действия в районе Авдеевки в повышенном темпе. На геолокационных кадрах, опубликованных 12 декабря, видно, что российские войска продвинулись к юго-западу от Авдеевки.

Также российские войска продолжили наземные атаки к западу и юго-западу от города Донецк и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к северо-западу от Марьинки.

Ситуация на Левобережье Херсонщины - мнение эксперта

Украинские военные продолжают продвигаться на левом берегу Херсонской области. Бои продолжаются возле села Крынки.

Военный эксперт Сергей Грабский отмечает, что украинские войска пытаются расширить полосу размещения и активные действия на левом берегу Днепра для того, чтобы максимально создать трудности для противника в будущем.

По его словам, украинская армия может развивать локальные наступательные действия именно с этого направления с целью максимально приблизиться к Крыму, из которого осуществляется обеспечение российских войск, действующих в Северной Таврии. Он отметил, что Россия нервно реагирует на попытки продвижения украинской армии на этом направлении.

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