Враг активно применяет авиацию, управляемые авиабомбы - за две недели совершил 19 авиаударов.

На Авдеевском и Марьинском направлениях два дня продолжаются массированные наступательные действия россиян, информирует командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Два дня назад враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет авиацию. Управляемые авиабомбы. За двое суток - 19 авиаударов. Нашествие продолжается. Наши воины стойко держат оборону", - отметил он.

По информации Тарнавского, вчера Силы обороны отбили 42 атаки противника восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Позавчера на Авдеевском направлении отбито 49 атак и уничтожено 11 российских танков и 15 других бронемашин.

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"Вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге", - отметил он.

Тарнавский отмечает, что активен враг и в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки, где за прошедшие сутки нашими защитниками отбито 14 атак.

"Позавчера на Запорожском направлении силы обороны отбили 3 атаки противника южнее Новодаровки и западнее Новопокровки. А вчера враг трижды атаковал севернее Приютного и западнее Новопокровки", - рассказал бригадный генерал.

Он подчеркнул, что на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

"Общие потери врага за прошедшие сутки составили 430 человек. Уничтожено 7 единиц военной техники. В частности, 3 танка, 2 ББМ и единицу специальной техники", - сообщил Тернавский.

Война в Украине: новости

Как сообщил сегодня в отчете Институт изучения войны, российские оккупанты имеют незначительное продвижение на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и в районе Авдеевки.Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 10 декабря, свидетельствуют о том, что оккупанты незначительно продвинулись к юго-востоку от Дубравы (7 км к юго-западу от Кременной). А другие геолокационные кадры, опубликованные 9 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Степового (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Российские военные блогеры заявили, что российские войска совершили тактическое наступление в районе железной дороги возле Степового и на севере Степового.

В ISW отмечают, что 11 декабря российские войска также продолжали наступательные действия к западу и юго-западу от города Донецк и, как сообщается, продвинулись. Российские военкоры утверждали, что российские войска продвинулись в северо-западной Марьинке (непосредственно к западу от Донецка), но украинские войска все еще удерживают позиции в населенном пункте.

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