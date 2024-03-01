На металлолом пошли девять российских пушек, три станции радиоэлектронной борьбы и две лодки.

На левобережье Днепра, в Херсонской области, российская армия во время своих бесполезных штурмов в районе населенного пункта Крынки потеряла четыре десятка солдат и еще почти полсотни из-за огневого поражения.

Как сообщили в Силах обороны юга, у врага цель - выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на левом берегу Днепра. В течение суток захватчики совершили четыре штурма, но, понеся потери в живой силе, отошли на свои исходные позиции.

"По предварительным данным 40 оккупантов составили безвозвратные и санитарные потери именно во время штурмов плацдармов", - акцентировали в Силах обороны.

В то же время Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток получили подтверждение о том, что на левом берегу уменьшилось еще на 47 оккупантов, девять орудий и столько же единиц автобронетехники, три станции радиоэлектронной борьбы и две лодки. Кроме того, уничтожены два полевых пункта боеснабжения противника.

Со своей стороны, оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов. В частности, в течение боевых суток (с 07:00 до 07:00) оккупанты, не прекращая террор населения прифронтовых регионов Херсонщины, применили 66 FPV-дронов, 8 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросили с БпЛА других модификаций 15 осколочных боеприпасов с поражающими функциями.

Из артиллерии враг 8 раз обстрелял Херсон. Дважды под огнем артиллерии оказались Берислав, Михайловка, Тягинка и Янтарное. Кроме того, были обстреляны Ингулец, Понятовка, Береговое, Днепровское, Золотая Балка, Садовое, Кизомыс, Казацкое, Качкаровка, Львов, Осокоровка, Змиевка, Одрадокаменка на Херсонщине.

"В результате ударов дронов по Бериславу ранены 2 гражданских лица. Вражеские удары повредили многоэтажку, здание учебного заведения, хозяйственные постройки, более двух десятков частных домов и гражданские автомобили... Демонстрируя огневой контроль, оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы Очакова и прилегающей акватории общины, территорий и населенных пунктов Куцурубской общины на Николаевщине", - рассказали украинские военные.

Также говорится, что обстановка в море и расклад там вражеских сил остаются постоянными в течение более 10 дней: два корабля обеспечивают охрану и оборону пункта базирования в Черном море вблизи Новороссийска (РФ), один - разоблачает надводную обстановку в Азовском море. Ракетоносители из пунктов базирования не выходили.

Война в Украине - ситуация на юге

Напомним, по словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, в этой зоне боевых действий враг стал использовать меньше тактической авиации. На Херсонщине продолжается контрбатарейная борьба, враг продолжает применять артиллерию. За прошедшие боевые сутки было 29 артиллерийских обстрелов, которые РФ осуществила по правобережью.

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