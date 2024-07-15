Отмечается, что сейчас основные ресурсы оккупационная армия РФ держит на Донбассе.

Уже под конец текущего года в России может закончиться техника. Об этом в эфире "24 канала" сказал военный эксперт, военный летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан.

Отмечается, что сейчас основные ресурсы оккупационная армия РФ держит на Донбассе. Но и их враг уже начинает "сжигать".

Между тем на Харьковском направлении у россиян недостаточно как живой силы, так и техники. Свитан считает, что этому может быть несколько причин: Москва сделала это специально и бросала оккупантов на смерть, нехватка ресурсов, а также неспособность российского командования рассчитать необходимое количество ресурсов.

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По его словам, из-за этой проблемы Россия начинает бросать в бой неподготовленные резервы. Поскольку украинские войска уничтожают врага очень быстро, страна-агрессор просто не успевает подготовить резервы, говорит Свитан.

"Вопрос даже не в подготовке, а в комплектовании – нет техники. Определенные расчетные данные свидетельствуют о том, что к концу года она может вообще закончиться и россияне будут работать "с колес". А это возможно максимум на участке фронта в 100 километров", – пояснил эксперт.

Именно поэтому в Кремле стремятся остановить боевые действия и накопить технику.

Война в Украине: это стоит знать

С начала суток, 15 июля, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 110 боевых столкновений. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении. Кроме того, противник активен на Харьковском, Кураховском и Торецком направлениях.

Между тем соучредитель и аналитик проекта DeepStateUA Роман Погорелый, комментируя захват Урожайного Донецкой области, заявил, что россиянам удалось оккупировать поселок из-за большой концентрации сил в районе Времовского выступа.

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