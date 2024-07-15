Противники потеряли за сутки, в частности, 41 дрон и 62 артсистемы.

Общие потери России за сутки увеличились - ликвидированы еще 1 тыс. 200 вражеских солдат.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 560 тыс. 290 человек.

Среди потерь в технике, в частности, 8 тыс. 214 (+8) единиц танков, 15 тыс. 826 (+15) боевых бронированных машин, 15 тыс. 324 (+62) артиллерийские системы и 1 тыс. 119 реактивных систем залпового огня.

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Также в этом перечне 892 (+2) единицы средств противовоздушной обороны, 361 самолет, 326 вертолетов, 12 тыс. 148 (+41) беспилотников оперативно-тактического уровня и 2 тыс. 398 (+2) крылатых ракет.

Кроме того, ликвидировано уже 28 кораблей/катеров, подводная лодка, 20 тыс. 623 (+85) единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 тыс. 569 (+3) единиц специальной техники.

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, Институт изучения войны (ISW) отмечает, что 13 и 14 июля Силы обороны Украины провели локальные контратаки к северу и северо-востоку от Харькова и отвоевали некоторые позиции в Волчанске.

В частности, на геолокационных кадрах, датированных 14 июля, видно, как элементы чеченского 204-го полка специального назначения "Ахмат" наносят удары по украинским силам в северо-западной части Волчанска. Это свидетельствует о том, что украинские войска вернули некоторые позиции в этом районе.

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