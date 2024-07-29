ВСУ 'отминусовали' уже 576 тысяч российских оккупантов, - Генштаб

Также ночью в результате противовоздушного боя сбиты вражеская управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и девять БпЛА "Shahed-131/136".

Общие боевые потери противника среди личного состава с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро ориентировочно составили 576 тыс. человек.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1 тыс. 310 российских захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Также поражено немало вражеской техники врага. В частности:

танков - 8 тыс. 356 (+12) единиц за минувшие сутки;

боевых бронированных машин - 16 тыс. 103 (+8) ед;

артиллерийских систем - 16 тыс. 10 (+74) ед;

РСЗО - 1 тыс. 129 (+2) ед;

средства ПВО - 906 (+0) ед;

самолетов - 363 (+0) ед;

вертолетов - 326 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 тыс. 805 (+39);

крылатые ракеты - 2 тыс. 406 (+1);

корабли /катера - 28 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 21634 (+62) ед;

специальная техника - 2 тыс. 690 (+19).

Кроме того, как подчеркнули в генштабе, в ночь на 29 июля враг атаковал Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Донецкой области и 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда - ВОТ Крыма. К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Видео дня

"В результате противовоздушного боя сбиты управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и девять БпЛА "Shahed-131/136". Воздушные цели уничтожены в Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 июля и утром в результате операции Главного управления разведки были атакованы вражеские военные аэродромы в городе Энгельс Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской области и "Оленья" в Мурманской области. Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Вследствие попадания БПЛА самолетного типа по аэродрому "Оленья" в Мурманской области предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3.

Кроме того, на прошлой неделе в результате операции Главного управления разведки (ГУР) Минобороны поражены три российских вертолета на территории РФ. В частности, речь идет о Ми-8, Ми-28 и Ка-226.

Вас также могут заинтересовать новости: