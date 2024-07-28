Если сейчас заморозить конфликт, то потом детских смертей будет еще больше.

Сейчас в Украине проблема не на фронте, а в тылу, где идут разговоры, что надо договариваться, потому что враг может воевать до бесконечности, имея резервы, но на самом деле это не так.

"Вижу признаки определенной трагедии не на фронте. А есть серьезные опасения за тыл, где есть абсолютно неправильные настроения. Потому что многие люди дружат с эмоциями. На фронте воинам трудно, но они видят как орки постепенно изнашиваются и стачивают. Но в тылу настроения, что орки могут бесконечно воевать, и надо что-то решать. Орки не могут бесконечно воевать", - сказал эветеран АТО, бывший штурмовик батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире 24.

По его словам, пик мощи российской армии вообще уже прошел - это была зима и весна этого года, но Силы обороны это пережили и выдержали. При этом он добавил, что сейчас очень медленно меняется ситуация в лучшую сторону для нас, потому что пришло много, в частности, новейшего оружия, происходит мобилизация.

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"А у них сейчас острый кризис с бронетехникой - у них осталось ее максимум на год такой весны. С артиллерией и стволами ситуация еще хуже, чем с бронетехникой. Они еще насыпают в примерно 5 раз больше снарядов, чем мы. Но в то же время количество пораженных целей почти одинаковое, потому что украинская артиллерия реально в 5 раз чаще попадает в цель", - рассказал Дикий.

По его словам, у врага пушки выходят из строя и они не могут производить их в больших количествах. Ветеран заметил, что железо - это главное слабое место противника.

"По "мясу" у них ситуация лучше - орков на России еще много. Но видно как падает качество с каждым новым набором. На Донбассе наступают их опытные части, что называется "пристрелянные" и поэтому, к сожалению, там такие результаты - под угрозой Покровск и Константиновка. А в Харьковское наступление они бросили полностью новый набор и там они остановились, а мы уже перешли к контрнаступлению", - отмечает Дикий.

По его словам, враг пока полностью компенсирует человеческие потери. При этом отмечает, что большие резервы "им давал Гулаг, потому что многие операции держались именно на зэках из него". Он добавил, что поэтому впервые за постсоветскую историю сейчас в российском ГУЛАГе закрывают зоны, потому что там уже некому сидеть - зэки все на фронте.

Дикий отмечает, что также исчерпывается еще один источник врага - "орки из российской глубинки", которые не видели унитаза и живут в бараках, которые от бедности идут воевать за деньги. Он отметил, что уже мэрия Москвы заявила о больших выплатах для подписантов контракта, а это значит, что эти два предыдущих источника поставки "мяса" на фронт уже заканчиваются.

"Поэтому начали грести уже в Москве. Это свидетельствует, что и по мясу, а это главный ресурс России, уже видны берега. Будем объективными - если у них бронетехника закончится за год, то пушечное мясо за два-три года. Но это не бесконечность, как некоторые говорят", - подчеркнул Дикий.

По его убеждению, наша армия точно "не сдуется" первая, но наш тыл может стать слабым звеном и над этим Россия работает.

"Если мы сейчас согласимся на заморозку конфликта, то детей погибнет больше", - прокомментировал он слова различных блогеров, что надо договариваться с Россией и заканчивать войну, потому что гибнут дети.

Война в Украине - переговоры с РФ

Как сообщал УНИАН, по данным опроса Центра Разумкова, 44% жителей Украины считают, что настало время для начала мирных переговоров между Украиной и Россией.

Зато 35% украинцев ответили, что пока не пришло время для начала переговоров с Россией. Еще 21% - не определились.

Кроме того, у людей спросили их отношение к условиям Путина для завершения войны. Так, 83% украинцев ответили, что никогда не согласятся на вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также, 84% ответили, что не согласятся официально отдать эти области агрессору. Еще 77% против того, чтобы с России сняли все санкции.

А вот относительно того, что нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины должен быть зафиксирован в Конституции Украины, мнения разошлись: 58% против, 22% за.

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