Во время войны России против Украины ликвидирована новая куча российских офицеров, среди уничтоженных врагов есть заместитель командира роты им. Мамиева Эдуард Байцаев (кличка "Граф").
Уничтожен также майор-"мусор" в отставке Сергей Емельянов, который был членом российской частной военной компании "Вагнер", поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" в своем канале в Telegram.
По его данным, еще "грузом 200" стали два вражеских лейтенанта - Дмитрий Смазнев и Николай Кузнецов. "…успешно демобилизированы: …старший лейтенант Эдуард Василенко; …старший лейтенант Александр Глебов; …старший лейтенант мусор Мухума Карачуев; …старший лейтенант Дмитрий Сенников", - добавил украинский воин.
Война России и Украины - сегодня это стоит знать
Вечером 4 июня Генштаб ВСУ сообщил, что россияне пытались атаковать защитников нашей страны на Донбассе на ряде направлений и потерпели поражения. В частности, на Марьинском направлении было отражено 16 вражеских атак.
Окупанты уже понесли огромные потери на нашей земле. Общие потери РФ в Украине на сегодня составляют приблизительно 209 940 противников. Напомним, в конце мая Анатолий Штефан сообщил, что были уничтожены три российских офицера.