Уничтожены, в частности, два лейтенанта противника, отметил защитник Украины.

Во время войны России против Украины ликвидирована новая куча российских офицеров, среди уничтоженных врагов есть заместитель командира роты им. Мамиева Эдуард Байцаев (кличка "Граф").

Уничтожен также майор-"мусор" в отставке Сергей Емельянов, который был членом российской частной военной компании "Вагнер", поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" в своем канале в Telegram.

По его данным, еще "грузом 200" стали два вражеских лейтенанта - Дмитрий Смазнев и Николай Кузнецов. "…успешно демобилизированы: …старший лейтенант Эдуард Василенко; …старший лейтенант Александр Глебов; …старший лейтенант мусор Мухума Карачуев; …старший лейтенант Дмитрий Сенников", - добавил украинский воин.

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Война России и Украины - сегодня это стоит знать

Вечером 4 июня Генштаб ВСУ сообщил, что россияне пытались атаковать защитников нашей страны на Донбассе на ряде направлений и потерпели поражения. В частности, на Марьинском направлении было отражено 16 вражеских атак.

Окупанты уже понесли огромные потери на нашей земле. Общие потери РФ в Украине на сегодня составляют приблизительно 209 940 противников. Напомним, в конце мая Анатолий Штефан сообщил, что были уничтожены три российских офицера.

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