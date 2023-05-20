В частности, уничтожен один вражеский капитан, поделился защитник Украины.

В ходе широкомасштабной войны России против Украины стали "грузом 200" (уничтожены) еще три российских офицера.

Среди ликвидированных противников, в частности, есть капитан Александр Очкалов, поделился украинский офицер Анатолий Штефан, который известен под позывным Штирлиц.

"…успешно демобилизированы: …старший лейтенант Евгений Конашенков (очень известен другой Конашенков - Игорь, генерал-лейтенант, официальный представитель Минобороны РФ, который рассказывает "байки" о войне - Ред.); …лейтенант Эдуард Дурнев", - поделился наш защитник.

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Ситуация на фронтах Украины на сегодня - это стоит знать

Утром 20 мая Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что самые горячие бои с захватчиками в течение минувших суток шли за Бахмут и Марьинку, а также в районах Авдеевки, Степного и Новомихайловки.

РФ в нашей стране уже понесла огромные потери. По состоянию на сегодня потери россиян в Украине составляют приблизительно 202430 противников.

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