Украинские воины за сутки отразили много вражеских атак.

Российские захватчики продолжают безуспешные попытки наступления вблизи Марьинки. В течение этих суток Силы обороны Украины отразили на этом направлении все 16 атак оккупантов.

Как идет речь в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 воскресенья, 4 июня, российские захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

"В течение суток оккупанты совершили 23 атаки, однако все они были отражены подразделениями Сил обороны", - рассказали в Генштабе. В частности, на Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области, а на Лиманском - в районе Белогоровки.

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Кроме того, на Бахмутском направлении россияне пытались наступать в районе Ивановского, однако вынуждены были отступить. По данным Генштаба, на Марьинском направлении россияне вели наступательные действия в районе Марьинки, однако все атаки были отражены.

Ситуация на фронте в Украине - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, несмотря на значительные потери, российская армия продолжает неудачные попытки наступлений на восточном фронте, безуспешно пытаясь захватить всю территории Донбасса.

Враг теряет не только живую силу, но и значительное количество техники. Так, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 470 российских оккупантов и уничтожили 22 артиллерийские системы, 10 боевых бронированных машин, 8 танков и десятки единиц автомобильной и спецтехники.

Общие боевые потери россиян в войне с Украиной составляют около 209 тыс. 940 человек.

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