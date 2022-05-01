Украинская артиллерия уничтожила вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

В Херсонской области защитники Украины уничтожили новую российскую станцию радиоэлектронной борьбы.

На Херсонщине уничтожен комплекс "Реппелент-1", сообщили в Оперативном командовании "Юг".

По его данным, вражескую станцию РЭБ уничтожила украинская артиллерия.

"…В Херсонской области артиллерийским огнем наши воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1", - поделились в Оперативном командовании.

Стоит отметить, что "Реппелент-1" фактически предназначен для того, чтобы выводить из строя беспилотные летальные аппараты противника. Станция может глушить БПЛА, которые находятся на расстоянии до 35 км.

"Реппелент-1" в РФ завершили разрабатывать в 2016-м. В Украине в 2018-м узнали об использовании этого комплекса российской стороной.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов, Харьков, Херсон, Львов, Николаев, Одессу и Мариуполь. Потом противники пошли в наступление на востоке Украины.

Защитники нашей страны давали достойный отпор оккупантам. По сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 30 апреля в нашем государстве были ликвидированы, в частности, около 23 тысяч 200 противников, более тысячи вражеских танков, 2 445 бронированных машин и 190 самолетов.

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