Украинские воины продолжают превращать российское оружие в металлолом.

Силы обороны Украины продолжают наносить потери российским оккупационным войска. В мае 2024 года украинские защитники установили новый рекорд.

Об этом сообщило в соцсети Х Министерство обороны Украины. Отмечается, что украинские военные уничтожили рекордное количество российской артиллерии за все время полномасштабной войны. В металлолом превращено 1160 вражеских артсистем.

"Очередной рекорд. 1160 российских артиллерийских систем было уничтожено в мае. Это наибольшее количество потерь артиллерии за два года войны. А украинские воины продолжают превращать российское оружие в металлолом", – говорится в сообщении.

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Минобороны также поделилось инфорграфикой с количеством уничтоженных артсистем врага за последние месяцы:

Потери России в Украине

С начала полномасштабной войны против Украины российская оккупационная армия потеряла уже 508780 солдат. 1130 захватчиков были уничтожены за прошедшие сутки.

Кроме того, враг несет немалые потери в технике. К примеру, уничтожено 7740 российских танков, 14947 бронированных машин, а также 13184 единицы артиллерии.

Также российская авиация "сократилась" на 357 самолетов и 326 вертолетов. Вражеские потери в БПЛА составляют 10617 единиц. И на этом перечень не заканчивается – уничтожено еще тысячи единиц российской техники.

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