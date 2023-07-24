ВСУ ликвидировали еще 660 оккупантов за сутки / фото АрміяInform

Украинские защитники продолжают без устали очищать нашу страну от российских оккупантов. С каждым днем количество ликвидированных россиян увеличивается на сотни.

По информации Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери армии РФ с 2 февраля 2022 по 24 июля 2023 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 242620 (+660) человек ликвидировано
  • танков ‒ 4162 (+11) единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 8118 (+13);
  • артиллерийских систем – 4675 (+17);
  • РСЗО – 697;
  • средства ПВО ‒ 452 (+1);
  • самолетов / вертолетов - 315/310;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3963 (+5);
  • крылатые ракеты ‒ 1307 (+9);
  • корабли /катера ‒ 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7182 (+10);
  • специальная техника – 698 (+2).
Потери России в Украине о состоянию на 24 июля 2023 года / инфографика УНИАН

Ситуация на фронте по состоянию на 24 июля 2023 - данные аналитиков

Эксперты Института изучения войны сообщили, что ВСУ в течение последних суток продолжали контрнаступление по меньшей мере на трех направлениях. Украинские военные имеют определенные успехи. 

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Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России Украина освободила уже около 53% территории, которая была захвачена оккупантами с февраля 2022 года.

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