Отмечается, что украинские военные превратили в груду металлолома 11 российских танков.

Украинские защитники продолжают без устали очищать нашу страну от российских оккупантов. С каждым днем количество ликвидированных россиян увеличивается на сотни.

По информации Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери армии РФ с 2 февраля 2022 по 24 июля 2023 ориентировочно составили:

личного состава – около 242620 (+660) человек ликвидировано

танков ‒ 4162 (+11) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 8118 (+13);

артиллерийских систем – 4675 (+17);

РСЗО – 697;

средства ПВО ‒ 452 (+1);

самолетов / вертолетов - 315/310;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3963 (+5);

крылатые ракеты ‒ 1307 (+9);

корабли /катера ‒ 18;

автомобильной техники и автоцистерн - 7182 (+10);

специальная техника – 698 (+2).

Ситуация на фронте по состоянию на 24 июля 2023 - данные аналитиков

Эксперты Института изучения войны сообщили, что ВСУ в течение последних суток продолжали контрнаступление по меньшей мере на трех направлениях. Украинские военные имеют определенные успехи.

Видео дня

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России Украина освободила уже около 53% территории, которая была захвачена оккупантами с февраля 2022 года.

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