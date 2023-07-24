Украинские защитники продолжают без устали очищать нашу страну от российских оккупантов. С каждым днем количество ликвидированных россиян увеличивается на сотни.
По информации Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери армии РФ с 2 февраля 2022 по 24 июля 2023 ориентировочно составили:
- личного состава – около 242620 (+660) человек ликвидировано
- танков ‒ 4162 (+11) единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 8118 (+13);
- артиллерийских систем – 4675 (+17);
- РСЗО – 697;
- средства ПВО ‒ 452 (+1);
- самолетов / вертолетов - 315/310;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3963 (+5);
- крылатые ракеты ‒ 1307 (+9);
- корабли /катера ‒ 18;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7182 (+10);
- специальная техника – 698 (+2).
Ситуация на фронте по состоянию на 24 июля 2023 - данные аналитиков
Эксперты Института изучения войны сообщили, что ВСУ в течение последних суток продолжали контрнаступление по меньшей мере на трех направлениях. Украинские военные имеют определенные успехи.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России Украина освободила уже около 53% территории, которая была захвачена оккупантами с февраля 2022 года.