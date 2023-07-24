ВСУ способны уничтожали российскую артиллерию на большом расстоянии.

Оккупационная армия использует тактику штурмов небольшими подразделениями подальше от основной линии фронта, поскольку ВСУ имеют преимущество - мощное западное оружие.

Как объяснил британский военный аналитик Шон Белл в комментарии Sky News, вооружение украинцев превосходит российскую артиллерию и может уничтожать ее на расстоянии.

По его словам, сейчас становится все более очевидным, что Вооруженные Силы Украины планируют окружить Бахмут и прорвать российскую оборону к востоку от Запорожья. В то же время захватчики не хотят терять город-крепость и пытаются продвигаться к реке Оскол на севере, чтобы обеспечить естественную границу и буфер для своих сил.

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Белл отметил, что захват всего Донбасса и обеспечение безопасности своего контроля над Крымом будет выглядеть как достижение минимальных целей войны. Это позволит президенту РФ Владимиру Путину возможность на любом этапе объявить о победе – по крайней мере для внутренней российской аудитории.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как ранее сообщал УНИАН, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений.

При этом с начала полномасштабной войны против Украины агрессор потерял ориентировочно 241 960 человек.

По мнению аналитиков ISW, кампания ВСУ с "перехват" российских военных объектов в тылу снижает возможности логистики и контрбатарейной обороны россиян.

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