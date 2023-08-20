Также были уничтожены 33 артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин и 6 танков.

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 460 российских захватчиков и немало вражеской техники. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 августа 2023 года ориентировочно составляют около 257 тыс 470 человек.

Также ВСУ за минувшие сутки уничтожили много вражеской техники, в частности:

Видео дня

6 танков (всего 4346),

11 боевых бронированных машин (всего 8435),

33 артиллерийские системы (всего 5245),

3 реактивных системы залпового огня (всего 717),

3 средства противовоздушной обороны (всего 489),

22 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 4304),

15 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 680),

5 единиц специальной техники (вскего 790).

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений. Оккупанты пытались наступать под Бахмутом, Марьинкой и в районе недавно освобожденного села Урожайное на юге.

Как сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, оккупанты маневрируют в устье Днепра, пытаясь подвести боеприпасы и на постах заменить личный состав. Однако наши защитники их обнаруживают и ликвидируют, в частности, за минувшие сутки уничтожены еще три лодки оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: