По предварительным данным, ПВО обезвредило всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.

На Харьковщине под Балаклеей уничтожен очередной самолет российских оккупантов.

Об этом сообщило Воздушное командование "Восток".

Уже подтверждено, что это был всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Ситуация в Харькове

По словам мэра Терехова, на сегодня в городе находятся около миллиона гражданских, треть жителей уехали. Сейчас из Харькова можно выехать по железной дороге или на машине, все желающие имеют такую возможность.

Харьков и область почти каждый день подвергается обстрелам со стороны оккупационных войск. В пасхальную ночь в результате обстрелов врага ранены 14 человек, сообщается о 4 погибших.

По состоянию на 21 апреля в Харькове разрушены почти 2 тысячи домов – это больницы, школы, общественные здания, трансформаторные подстанции, водопроводы, котельные.