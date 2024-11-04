ВСУ также подбили, в частности, 35 вражеских артсистем.

Статистику вражеских потерь на захватнической войне России против Украины пополнили еще 1 тысяча 300 оккупантов, так что общая цифра за время полномасштабного вторжения уже превысила 700 тысяч.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 700 тыс. 390 (+1 тыс. 300 за сутки) человек.

Среди потерь во вражеской технике, в частности, 9 тыс. 193 (+11) единицы танков, 18 тыс. 538 (+15) боевых бронированных машин, 20 тыс. 121 (+35) артиллерийская система и 1 тыс. 245 (+1) реактивных систем залпового огня.

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Также это 994 средства противовоздушной обороны, 369 самолетов, 329 вертолетов, 18 тыс. 280 (+93) беспилотников оперативно-тактического уровня и 2 тыс. 629 крылатых ракет.

Кроме того, уничтожено 28 кораблей/катеров, подводная лодка, 28 тыс. 237 (+77) единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 тыс. 587 (+3) единиц спецтехники. В Генштабе отметили, что данные уточняются.

В то же время в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что в ночь на 4 ноября (с 19:00 3 ноября) враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по Днепропетровской области (район пусков - Ростовская область, Россия), атаковал управляемыми авиабомбами Харьковскую область и запустил по Украине 80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - Россия.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 50-ти вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях. 27 вражеских беспилотников были локально потеряны в разных регионах Украины.

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Ранее заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Евгений Межевикин заявил, что российские оккупанты постоянно набирают людей не для того, чтобы увеличить армию, а чтобы заткнуть дыры. Потому что они "дохнут, как тараканы после обработки".

Он отметил, что российский солдат думает, что "через год придет домой героем с медалькой, заработает кучу бабла и все будет ок". Зато лишь единицы знают, что будет на самом деле.

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