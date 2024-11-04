У россиян в Ильинке пятикратное преимущество в живой силе, при этом их потери техники в 4 раза больше.

Россияне, используя пятикратное преимущество в живой силе, пытаются выбить ВСУ из села Ильинка в Донецкой области, однако при этом терпят сокрушительные потери в технике. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, российская 20-я мотострелковая дивизия, насчитывающая около 10 000 солдат, обрушилась на украинскую 79-ю десантно-штурмовую бригаду численностью 2000 человек.

Как отмечает Акс, если Ильинка и близлежащие населенные пункты падут, российские войска смогут продвинуться на север и окружить украинский гарнизон в Курахово - ключевой позиции для обороны юга Донецкой области.

Как отмечал украинский оператор беспилотников Kriegsforscher, 79-я ОШБр "находится под массированным натиском противника", который начался около двух недель назад, и ситуация близка к критической.

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При этом украинские десантники в ходе сражения уничтожают российскую бронетехнику просто ударными темпами - сначала современные БМП-3, а за ними и более старые БМП-2 и МТ-ЛБ, отмечает Акс:

"Автомобильная бойня на пути к Ильинке помогла поднять российские потери до рекордного уровня. Аналитик Эндрю Перпетуа насчитал в субботу 206 уничтоженных, поврежденных и брошенных российских машин. За тот же день он насчитал всего 49 украинских потерь".

В то же время, отмечает аналитик, судя по стратегии россиян, они готовы обменивать технику и войска на территорию.

Как отмечал украинский журналист Станислав Асеев, оккупанты продолжают использовать свою ранее успешную тактику "мешка", обходя позиции ВСУ с трех сторон и оставляя узкое "горло" для отступления. "В результате даже в боеспособных подразделениях часто начинается паника окружения, что приводит к отходу войск", - отмечал он.

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Ранее аналитики DeepState сообщали, что ситуация вокруг Курахово осложняется, РФ задействовала огромные ресурсы. ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию всеми возможными силами, но пока это не удается.

При этом, как отмечал офицер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов, не стоит надеяться, что с наступлением дождей враг будет менее активен или оставит наступление. Он отметил, что передвижение гусеничной техникой станет более актуальным, при этом у россиян есть значительный запас таких транспортных средств, как МТ-ЛБ, БМП.

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