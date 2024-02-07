То, что россияне заявляют как взрывной рост производства, на самом деле - манипуляция формулировками.

Вопреки заявлениям российской пропаганды, производство новых танков в России сегодня почти отсутствует. То, чем в основном занимаются российские танковые заводы – это расконсервация и модернизация машин, произведенных в прошлые десятилетия, утверждает военный аналитик Александр Коваленко в статье для OBOZ.UA.

По его словам, российские реляции о наращивании производства танков на 560% – это не более чем манипуляции с формулировками.

Так, довоенный рекорд по поставкам танков в армию РФ был установлен в 2019 году: 434 танка – поровну Т-72 и Т-80. Причем большинство из них, как отмечает Коваленко, – это модернизированные машины, снятые с хранения или взятые из действующих подразделений. Но в отчеты эти танки шли как "новые". В следующие два года поставки были еще скуднее – 300 в 2020 году и 170 в 2021-м.

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Аналитик подчеркивает, что сегодня практически 90% усилий российского ВПК приходится на "восстановление" и "модернизацию" старого оружия.

"Производство – создание нового продукта с нуля. То есть, в нашем случае это танк, который собирается с нуля и полноценно является новым. К таковым можно отнести производство танков Т-90, которое в полном цикле все еще сохранилось на Уралвагонзаводе, но представляет собой скорее мелкосерийную сборку", – пишет Коваленко, уточняя, что речь идет о 3-6 машинах в месяц.

Подводя итог, аналитик отмечает, что заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева о поставке 1 600 танков в российскую армию по итогам 2023 года вполне соответствуют мощностям российского ВПК – но не производственным, а ремонтным.

Российское оружие на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, оборонная промышленность РФ, вероятно, не сможет полностью обеспечить техникой и вооружением новые резервы, несмотря на способность оккупационной армии поддерживать нынешний темп операций и усилия по расширению российской "оборонки".

Также мы рассказывали, что в конце прошлого года у россиян начались большие проблемы с дронам-камикадзе "Ланцет". По мнению экспертов, украинская диверсия на военном заводе смогла сорвать производство этих беспилотников на несколько месяцев.

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