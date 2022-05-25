Украинские военные ликвидировали еще 100 российских захватчиков и один вражеский самолет.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 мая ориентировочно составили: ликвидировано личного состава почти 29 450 (+100) человек.
Также уничтожено за сутки немало техники оккупанта: танков - три (за время вторжения - 1 305) единицы, 19 боевых бронированных машин - (3 213), один самолет (206), 11 БПЛА оперативно-тактического уровня (491), 5 единиц автомобильной техники и автоцистерн (2 217), одну единицу специальной техники (44).
Также с начала полномасштабного вторжения уничтожено 606 артиллерийских систем врага, 201 РСЗО, 93 средства ПВО, 170 вертолетов, 112 крылатых ракет, 13 кораблей.
В сообщении сказано, что наибольшие потери противника наблюдались на Лиманском направлении.
Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглись в Украину.
Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты в ряде населенных пунктов, а затем обстреливал и жилье гражданских.
Украинские воины давали достойный отпор оккупантам. По данным Генштаба ВСУ, на нашей земле по состоянию на 24 мая были уничтожены 29 350 противников.
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