От ее работы зависит фунционирование военных заводов.

Украинские силы могли бы взять под контроль еще ряд населенных пунктов Курской области и отключить атомную электростанцию в городе Курчатов.

Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии 24 Каналу. Он предполагает, что в дальнейшем Силам обороны удастся взять под контроль российские города Рыльск, Льгов и Курчатов.

Возможной задачей может стать отключение Курской атомной электростанции от системы электрогенерации. По словам эксперта, такая потеря серьезно скажется на работе военных объектов россиян.

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Задача заставить оккупантов перебросить войска с территории Украины уже понемногу выполняется - по данным Свитана, несколько российских подразделений уже сняли из-под Роботино и из районов Часового Яра и Торецка.

"Скорее всего, после вчерашнего нагоняя от Путина было принято решение перебрасывать небольшую часть войск с Восточного и Запорожского фронтов", - добавил он.

Бои на территории России

Украина называет главной целью наступления на РФ защиту приграничных областей от российских ракетных обстрелов. Эксперты предполагают, что контроль над этими территориями делает позицию страны на возможных переговорах более уверенной.

Кроме того, некоторые аналитики считают, что украинские войска способны дойти до Курской АЭС, чтобы "обменять" ее на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию, или оставить военную инфраструктуру россиян без энергоснабжения.

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