Название поселка "украинизировали".

Населенный пункт Любимовка в Курской области находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Соответствующее видео опубликовала в своем Telegram-канале ударная группа 225 отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Черный Лебедь". Военные отметили, что ролик снят после зачистки населенного пункта от российских солдат.

"С первых дней войны мы на фронте. Делаем свое дело честно и с душой. 225. Рабов в рай не пускают", - говорит военный, который находится возле дорожного знака с названием поселка. Видео дня

Также военнослужащие обнародовали кадры, на которых можно увидеть, как танковое подразделение ТУР едет в российскую Любимовку.

Бои в Курской области

Как известно, 6 августа украинские силы совершили прорыв российско-украинской границы и значительно продвинулись по территории Курской области.

В Генеральном штабе держат детали операции в секрете. Известно лишь, что сейчас под контролем Вооруженных сил Украины находятся 74 населенных пункта РФ.

В России признали, что больше не контролируют часть собственных территорий и вынуждены отправлять туда подкрепление. Кремлевский правитель Путин требует, чтобы Министерство обороны "выдавило" украинские войска, однако им это не удается.

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