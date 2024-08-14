В городе находится российская авиабаза.

В российском Воронеже после взрывов начался пожар, под ударом мог оказаться военный аэродром "Балтимор".

Около полуночи губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили в регионе несколько украинских беспилотников самолетного типа. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что Воронежская область находится под атакой дронов всю ночь. Местные жители сообшают о взрывах и нескольких пожарах. Одним из объектов атаки мог быть российский военный аэродром Балтимор. Также этой ночью российская противовоздушная оборона работает в Белгородской и Курской областях.

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Война на территории России

Ранее война возвращалась на российскую территорию в виде атак беспилотных летательных аппаратов на военные объекты. Однако уже в августе боевые действия переместились в Курскую область.

Прорыв российско-украинской границы назвали первым после Второй мировой войны случаем, когда армия другой страны вторглась в Россию.

Согласно официальному сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на сегодняшний день под контролем Сил обороны находятся 74 российских населенных пункта.

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