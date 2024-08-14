Оккупанты уперлись в канал в Часовом Яру: военный ответил, чего ждать дальше

Вражеские штурмы на этом направлении не утихают ни на минуту.

Российские оккупанты уперлись в канал в Часовом Яру Донецкой области. Дальнейшие штурмы закончатся для них большими потерями.

Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов. По его словам, вражеские штурмы на этом направлении не утихают ни на минуту.

"Враг уперся в канал Северский Донец-Донбасс. Там, на самом деле, давно нет воды, но там такая бетонная канальная преграда, трубы, и только есть два места, где можно его форсировать просто по поверхности, но они в самом Часовом Яру. Там очень трудно штурмовать. Враг понимает, что такие штурмы закончатся для него потерями как на Авдеевке или Бахмуте", - отметил Сазонов. Видео дня

Он добавил, что попытки механизированного штурма канала были несколько дней назад. Техника была уничтожена. Теперь россияне пытаются форсировать канал силами пехоты при поддержке артиллерии и минометов.

Часов Яр - последние новости

Как сообщал УНИАН, командир 3-го штурмового батальона 5-й ОШБР с позывным "Ацтек" на днях отмечал, что усиление российских атак в районе Часового Яра не наблюдается. Оккупанты наступают пехотой, почти без применения техники. В целом действуют малыми пехотными группами по 3-4 человека. Постоянные обстрелы, пытаются бить по нашим логистическим путям FPV-дронами, очень часто начали применять ночные FPV-дроны.

Командир также объяснил, почему, по его мнению, Россия начала применять меньшее количество военной техники в районе Часового Яра. По его словам, стало меньше техники, потому что в конце весны - начале лета они пытались активно штурмовать на технике. Поскольку у нас было и есть нормальное обеспечение FPV-дронами, их на подходах очень сильно поразбивали.

Он добавил, что у врага обеспечения на направлении Часового Яра немного меньше из-за того, что активные действия они ведут на Покровском направлении.

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