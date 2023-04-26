У политика, мечтавшего убивать украинцев, осталось пятеро детей.

Российского депутата от Коммунистической партии Дмитрия Иванова ликвидировали в Украине. Он приехал убивать украинцев в рядах частной военной кампани "Вагнер".

Губернатор российской республики Хакасия Валентин Коновалов заявил, что наемник был депутатом Верховного совета республики от Коммунистической партии Российской Федерации. Его избрали в 2018 году.

По словам российского чиновника, Иванов якобы пошел добровольно на войну против Украины в феврале 2023 года, чтобы "бороться с нацистами", и служил в ЧВК "Вагнера". Ликвидировали 46-летнего коммуниста 27 марта 2023 года.

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"Геройски погиб при исполнении воинского долга. У него остались вдова и пятеро детей", - заявил Коновалов.

Потери России в Украине - что известно

По состоянию на 25 апреля 2023 года с начала полномасштабного вторжения Российсской Федерации в Украину ВСУ ликвидировали уже 187 770 оккупантов, При этом 690 за минувшие сутки, 24 апреля.

При этом почти каждый день в сети всплывает информация о новых кладбищах по всей России. Большинство уничтоженных в Украине российских оккупантов хоронят тихо. Так, на одном из кладбищ Новосибирска заметили квартал, где выкопаны могилы с одинаковыми крестами. Там хоронили "вагнеровцев".

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