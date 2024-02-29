Оккупанты пытаются максимально давить с использованием беспилотников.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на их направлении, отметив, что враг стал использовать меньше тактической авиации.

В эфире телемарафона Гуменюк отметила, что эта ночь по сравнению с последними была более спокойной. Вражеской активности в морях не наблюдается.

"Две единицы обеспечивают безопасность пункта базирования и одна единица в Азовском море, накрывает надводную обстановку. Ракетоносители более 10 суток находятся в пунктах базирования и не используются", - сказала она.

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Кроме того, рассказала пресс-секретарь, продолжается контрбатарейная борьба, враг продолжает применять артиллерию. За минувшие сутки более 29 артиллерийских обстрелов пришлось на правый берег и населенные пункты Херсонщины. Оккупанты также пытаются максимально давить с использованием беспилотников, с которых сбрасываются осколочные боеприпасы. Преимущественно они направляются в места скопления людей или автотранспорта.

"Враг продолжает штурмовать и наши позиции на левом берегу... Там, где у наших ребят земля под ногами на левом берегу и работа по расширению плацдармов, враг не прекращает попыток выбивать их с тех позиций", - сказала спикер.

Она добавила, что за минувшие сутки было зафиксировано четыре таких попытки. Все они были без применения бронетехники.

"И мясные штурмы продолжаются с потерями для врага. Минус 54 оккупанта за минувшие сутки. Это не только во время штурмовых действий, но и во время нашей контрбатарейной борьбы", - рассказала пресс-секретарь и добавила, что за минувшие сутки было уничтожено восемь пушек российских захватчиков.

На вопрос о попытках оккупантов наступать на левом берегу и боевой ситуации там, Гуменюк отметила, что ранее враг проводил мощные бомбардировки, в частности с использованием управляемых авиабомб.

"Сейчас, когда их авиация "приморожена" фактически в использовании - после больших потерь на восточном направлении и помнят они еще потери и на Херсонском направлении, прошлогодние - они используют авиацию крайне редко. Больше отдают предпочтение точечным ракетным ударам с направлением ракет в более глубокие территории - Кировоградщина, Днепропетровщина, Николаевщина", - сказала она.

Относительно позиций в Крынках пресс-секретарь отметила, что там больше применяется артиллерия, минометный огонь и FPV-дроны. Как она рассказала, в целом за минувшие сутки на юге несколько уменьшилось количество использования FPV-дронов.

"Если раньше враг пытался держать эту интенсивность на отметке 70-80 единиц, наша удачная работа по приглушению этих летательных объектов все же привела к тому, что у врага сегодня интенсивность 40-50 единиц. И при этом мы также имеем достаточно высокий показатель противодействия им - до 70% удается нейтрализовать", - рассказала она.

Также на юге критически уменьшилось количество случаев применения КАБов. За прошедшие сутки была зафиксирована попытка пуска одного барражирующего снаряда.

"Но увидев, что на восточном направлении фактически в то же время исчезают с радаров их самолеты, враг отказался от идеи применения тактической авиации на этом направлении. Даже сбор информации враг пытается проводить с помощью беспилотных летательных аппаратов, отдавая им предпочтение", - сказала Гуменюк.

За минувшие сутки было насчитано более 80 таких беспилотников разведывательного типа. На вопрос, означает ли это, что сейчас россияне в принципе не используют самолеты, она отметила, что полностью враг не откажется от использования авиации, пока имеет "в общем смысле преимущество в воздухе".

"Позапрошлой ночью, ближе к утру, они пытались применять и стратегическую авиацию из акватории Черного моря, но что-то пошло не так и отменили эту атаку. Но это говорит лишь о том, что они к ней готовы и могут повторить снова. Поэтому расслабляться рано", - отметила пресс-секретарь.

Кроме того, на вопрос, не перегнали ли россияне в акваторию Черного или Азовского морей новый самолет А-50 она отметила, что пока таких данных не зафиксировано и, судя по количеству вражеских беспилотников, пока в этом вопросе у них есть определенная пауза.

Война в Украине - удар по российской авиации

Как сообщал УНИАН, 23 февраля над Азовским морем был сбит уже второй за время войны российский самолет-разведчик А-50, а 27 февраля украинские защитники сбили два российских Су-34.

Сегодня, 29 февраля, было сообщено, что украинские военные ликвидировали еще один вражеский двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был уничтожен на Восточном направлении.

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