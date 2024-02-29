Из-за российского самолетопада, оккупанты сейчас ограничены в использовании управляемых авиабомб.

В Крынках оккупанты пытались пешком добраться до позиций Сил обороны, поскольку у них запрет на использование бронетехники.

Об этом сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отметила, что левом берегу Днепра Силы обороны продолжают удерживать плацдарм, проводят боевую работу по его расширению и закреплению на позициях.

По ее словам, войска РФ упорно продолжают выполнять задачи к так называемым выборам президента России - пытаются давить на наши позиции, проводит штурмовые действия. "Но все эти попытки безрезультатны. Они продолжают экономить бронетехнику. У них действует командирское эмбарго, то есть запрет использовать бронетехнику в штурмовых действиях", - отмечает Гуменюк.

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При этом рассказала, что за минувшие сутки российские оккупанты предпринимали четыре попытки "силами до отделения" с разных направлений в пешем порядке добраться до украинских позиций. "Путем стрелковых боев пытались выбивать нас оттуда", - сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Она отметила, что из-за российского самолетопада, то есть потери большого количества самолетов за последние дни, оккупанты сейчас ограничены в использовании управляемых авиабомб.

Ситуация на левом берегу: последние новости

Украинские беспилотники круглосуточно контролируют плацдарм на левобережье Днепра, пишет Forbes. Отмечается, что морские пехотинцы не только удерживают позиции, но и медленно идут к Казачьим Лагерям.

По данным американского Института изучения войны, украинские силы могли усилить свои атаки на Херсонщине. В Крынках продолжаются боевые действия.

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