Просто так эти цифры не "сливались" бы в российском сегменте, уверен обозреватель.

Российские паблики публикуют заниженные данные о потерях России в Курской области среди личного состава, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, на днях появилась информация, что потери РФ составляют 10 тысяч военных: "200" - 1 031, "300" - 8 395, пропавших без вести - 302, пленных - 289.

"Насчет достоверности цифр ничего хорошего сказать не могу, они явно занижены. В первую очередь, показатель пленных занижен значительно, крайне значительно. Но важно другое. Российские площадки пускай и публикуют очевидно заниженные, но данные, касающиеся потерь российских войск в Курской области. Просто так эти цифры не "сливались" бы в российском сегменте, не присутствуй там определенных настроений, выражающих недовольство как самой контрнаступательной операцией, так и в целом того, что "идёт по плану", - отметил эксперт.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине за время полномасштабного вторжения среди ориентировочно составили около 628 тыс. 930 человек личного состава

Кроме того, в перечне потерь оккупантов - 8 тыс. 642 танков, 16 тыс. 938) боевых бронированных машин, 17 тыс. 936 артиллерийских систем и 1 тыс. 182 реактивные системы залпового огня.

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