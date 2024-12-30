Шестеро захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения.

На временно оккупированной части Запорожской области украинские разведчики вместе с ОСУВ "Таврия" уничтожили вражеский штаб. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Аэроразведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили на временно оккупированной территории Запорожской области вражеский штаб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во взаимодействии с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" нанесен по объекту ракетный удар. В результате, штаб российских оккупантов уничтожен, шестеро захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения.

Операции ГУР - новости

Напомним, 29 декабря в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что на оккупированной территории Донецкой области уничтожено четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "Феникс", который используют российские захватчики.

Ранее сотрудники ГУР получили информацию о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, которые участвуют в преступной войне против Украины в Запорожской области. Сразу после начала полевого совещания оккупантов по скоплению российских офицеров и их транспортных средств нанесли удар из HIMARS. По прибытии группы эвакуации захватчиков атаковали ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны.

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