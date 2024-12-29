Из-за пожара в РФ поплавилось оборудование для сотовой связи.

На оккупированной территории Донецкой области уничтожено телекоммуникационное оборудование россиян. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"На временно оккупированной территории Донецкой области уничтожены четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "Феникс", который используют российские захватчики", - рассказали разведчики.

Кроме того, как говорится в сообщении, из-за пожара, который произошел на территории Ленинградской области РФ, оплавилось оборудование для сотовой связи. Также разрушены огнем три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в Ярославской области государства-агрессора.

"Осложнения и препятствия для логистики и связи российской оккупационной армии - важный процесс, который не прекращается", - отмечают в ГУР.

Операции ГУР - другие новости

Ранее украинские разведчики провели успешную операцию по уничтожению российских офицеров и их техники. Отмечается, что сотрудники ГУР получили информацию о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, которые участвуют в преступной войне против Украины в Запорожской области. Сразу после начала полевого совещания оккупантов по скоплению российских офицеров и их транспортных средств нанесли высокоточный удар с HIMARS, а по прибытии группы эвакуации захватчиков атаковали ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны.

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