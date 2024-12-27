Кроме того, удалось поразить по меньшей мере пять единиц вражеской техники.

Украинские разведчики провели успешную операцию по уничтожению российских офицеров и их техники. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, в результате успешной операции ликвидированы по меньшей мере три российских офицера.

Отмечается, что сотрудники ГУР получили информацию о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, которые участвуют в преступной войне против Украины в Запорожской области.

После проверки и подтверждения данных военные разведчики разработали план операции, к которой силами и средствами присоединились ОУВ "Таврия", 190 учебный центр СБС и тактическая группа "Тайфун" СБУ.

Сразу после начала полевого совещания оккупантов по скоплению российских офицеров и их транспортных средств нанесли высокоточный удар из HIMARS, а после прибытия группы эвакуации захватчиков атаковали ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны.

По данным ГУР, список "двухсотых" оккупантов пополнили:

капитан Нагорный Дмитрий Олегович, командир 1 батальона 135-го мотострелкового полка ВС РФ;

капитан Крохмалев Григорий Александрович, заместитель начальника штаба по разведке, начальник разведки 135-го мотострелкового полка ВС РФ;

капитан Фомин Юрий Викторович, командир зенитной батареи 4-й гвардейской военной базы ВС РФ.

Также уничтожено 5 единиц автомобильной техники российских оккупантов. В ГУР также показали кадры успешной операции.

Война в Украине: вы могли это пропустить

На Харьковщине российские оккупанты пытаются прорваться в Двуречную. Враг также пытается пересекать реку Оскол на лодках, рассказал офицер отделения коммуникаций 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта Евгений Вовненко.

В то же время враг оккупировал Украинку, а также продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Сонцовки".

В то же время представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов говорит, что в городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки, штурмовые группы противника пытаются инфильтрироваться в украинские боевые порядки.

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