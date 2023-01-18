Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения российских захватчиков.

Вооруженные силы Украины за сутки поразили 2 пункта управления, несколько зенитно-ракетных комплексов и склад боеприпасов российских оккупантов, говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в Facebook.

"Наша авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, в районе Соледара, зенитчики уничтожили вражеский самолет Су-25 оккупантов", - говорится в сводке.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, а также 5 районов сосредоточения захватчиков, склад боеприпасов, станцию РЭБ и радио-локационную станцию.

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Основные усилия Россия сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают террор мирного населения. Минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Антоновка и Херсон, пострадали гражданские люди.

Российские войска продолжают вести штурм на Бахмутском направлении, не считаясь со своими потерями. ВСУ в очередной раз разбили наступление оккупантов на Соледар.

Оккупанты пытаются обойти Бахмут с юга и севера, поняв, что не удастся ударить по городу "в лоб". По словам заместителя командира легиона Свобода, лейтенанта Владимира Назаренко, враг не успевает пополнять резервы.

Об огромных потерях россиян на указанных направлениях свидетельствуют многочисленные фото-и видеодоказательства, отснятые ВСУ. В частности, недавно сеть облетело фото поля, укрытого телами мертвых русских солдат.

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