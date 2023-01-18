Основные усилия по наступлению российские оккупанты сосредотачивают на Бахмутском направлении и безуспешно наступают на Авдеевском направлении.

Силы обороны Украины отбили атаки российских захватчиков в районе 9 населенных пунктов, говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в Facebook.

"Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении",- говорится в сводке.

При этом, подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Невельськое, Марьинка и Победа на Донбассе.

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Как отметили в Генштабе, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает российскую вооруженную агрессию, на ее аэродромах и в воздушном пространстве продолжаются совместные учения авиационного компонента региональной группировки вооруженных сил России и Беларуси.

"В то же время, Силы обороны Украины принимают меры по недопущению провокационных действий или диверсий со стороны противника, усиливается противовоздушная оборона", - говорится в сводке.

Также сказано, что за прошедшие сутки противник продолжал осуществлять артиллерийские и минометные обстрелы вдоль всей линии соприкосновения. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Ровно, Атинское, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области и ветеринарное, Красное, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Белый Колодец, Нестерное, Землянки, Новомлинск, Бологовка, Каменка и Двуречная на Харьковщине.

Кроме того, на Купянском направлении ударам подверглись районы Кисловки, Берестового, Котляровки, Вишневого, Ивановки Харьковской области, а также Новоселовского, Стельмаховки и Андреевки на Луганщине.

На Лиманском направлении ворог обстрелял из всех имеющихся наземных огневых средств районы населенных пунктов Макеевка, Площанка, Невское, Червонопопівка, Кременная, Дубрава Луганской области и Тернии и Ямполовка на Донбассе.

Вместе с тем, на Бахмутском направлении огневого поражения вражеской артиллерии подверглись Верхнекаменское, Спорный, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Причем, на Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по Угледару, Никольским Дачам и Пречистовке Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь на Донетчине и Темировка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавни на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают террор мирного населения. Минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Антоновка и Херсон, пострадали гражданские люди.

Бои за Соледар и Бахмут - актуальное

Российские войска продолжают вести штурм на Бахмутском направлении, не считаясь со своими потерями. ВСУ в очередной раз разбили наступление оккупантов на Соледар.

Оккупанты пытаются обойти Бахмут с юга и севера, поняв, что не удастся ударить по городу "в лоб". По словам заместителя командира легиона Свобода, лейтенанта Владимира Назаренко, враг не успевает пополнять резервы.

Об огромных потерях россиян на указанных направлениях свидетельствуют многочисленные фото-и видеодоказательства, отснятые ВСУ. В частности, недавно сеть облетело фото поля, укрытого телами мертвых русских солдат.

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