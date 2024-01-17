По его словам, версия роспропаганды не проходит проверку здравым смыслом.

Авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко считает нонсенсом версию российской пропаганды, якобы сбитие самолетов А-50 и Ил-22 над акваторией Азовского моря произошло в результате ошибки российского оператора систем противовоздушной обороны.

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что российская версия сбития самолетов не проходит проверку здравым смыслом, поэтому не имеет никакой вероятности. "Я вообще не понимаю, зачем выдвигать такую версию. Это тогда подчеркивает опасность не только в этом районе для российских самолетов от собственной противовоздушной обороны, но и по всему фронту. Это значит, где бы они ни летали, везде могут получить ракету от собственных зенитчиков. Это полный нонсенс", - акцентировал Романенко.

Он добавил, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 имеет функции разведывательного самолета и командного пункта, он может отслеживать движения наземных войск и пуски зенитных ракет. "Это крайне важная машина для эффективной работы авиации и противовоздушной обороны, потому что она отслеживает все пуски наших ракет по российским войскам", - подчеркнул Романенко.

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В свою очередь, Ил-22 - это чисто командный пункт, который имеет много радиостанций для связи, но в основном занимается наземными войсками. По мнению авиационного эксперта, российский самолет А-50 можно было поразить с помощью ЗРК Patriot .

"Если построить логическую цепочку, то наши истребители не достают, потому что ракеты не такие дальнобойные. Американские F-16 исключены с самого начала. Остаются зенитно-ракетные комплексы. Но старые советские на такое расстояние вряд ли способны работать, комплекс SAMP/T имеет заявленную дальность 100 км. И это слишком мало. Итак, остается Patriot или старый советский комплекс С-200, но он имеет очень огромную ракету и станцию наведения, которую трудно незаметно где-то разместить вблизи линии фронта", - акцентировал Романенко.

Также он пояснил, за счет чего подбитому российскому Ил-22 удалось долететь и приземлиться в Анапе, ведь на фото все видели посеченный хвост самолета.

"В целом хвост самолета был весь изрешечен, но такие важные элементы как двигатели, сервоприводы руля не были повреждены. Поэтому приземлиться он смог, не все же удается уничтожить. Но, сам самолет на 99% будет списан, потому что машина старая, серийное производство прекратилось в конце 70-х годов прошлого века. Никаких запасных частей и элементов к этим самолетам фактически не сохранилось, а чтобы его отремонтировать, надо восстановить всю хвостовую часть. Проще снять с него то, что еще уцелело и переставить на какой-то другой самолет такого типа. На резерве у них таких еще до полдюжины самолетов, которые просто стоят на дворе базы хранения", - сказал Романенко.

Уничтожение самолетов Ил-22 и А-50: что известно

Как сообщал УНИАН, 14 января в зоне акватории Азовского моря украинские военные уничтожили российский самолет А-50, На следующий день его поражение подтвердило украинское военное командование. Также сообщалось об ударе по борту Ил-22.

Впоследствии представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Ил-22 "таки дотянул до Анапы", но восстановлению не подлежит.

Российская пропаганда распространяет фейковую версию, что сбитие А-50 и Ил-22, якобы стало ошибкой российской противовоздушной обороны. Аналитики американского Института изучения войны предполагают, что таким образом оккупанты хотят заверить своих пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны.

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