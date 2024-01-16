Возможно, это было сделано с целью заверить российских пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны.

Украинские официальные лица заявили, что украинские силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и серьезно повредили самолет воздушного командного пункта Ил-22 в ночь на 14 января.

В то же время, как говорится в отчете американского Института изучения войны, российское информационное пространство в основном отрицало, что украинские силы сбили самолет А-50, и вместо этого странным образом утверждало, что самолет был уничтожен дружественным огнем российской противовоздушной обороны.

Это выглядит странно, отмечают аналитики, поскольку А-50 используется для координации действий российской авиации и, возможно, противовоздушной обороны, и утверждение о том, что российские ПВО сбили А-50, было бы катастрофическим провалом со стороны российских сил, если бы это было правдой.

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Отмечается, что один из российских источников, специализирующийся на российской авиации, обвинил российских командиров, не имеющих должного опыта, необходимого для их должностей. В то же время нынешний командующий Воздушно-космических сил России, генерал-полковник Виктор Афзалов имеет большой опыт работы в российской противовоздушной обороне.

"Независимо от того, создает ли его отсутствие опыта пилота какие-либо проблемы для российских воздушных операций, что вызывает сомнения, его опыт работы в качестве противовоздушной обороны должен быть подходящим для того, чтобы российские войска не сбивали собственные самолеты воздушного управления", - отмечают аналитики.

При этом другой российский инсайдерский источник утверждает, что неустановленные российские субъекты создали "утку" (фейк) о том, как российские силы сбили А-50, чтобы заверить российских пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны, и что причиной инцидента была человеческая ошибка.

"Непонятно, почему российские пилоты должны чувствовать себя комфортнее с мыслью о том, что их наземные средства противовоздушной обороны являются настолько некомпетентными", - задаются вопросом аналитики ISW.

Уничтожение самолетов Ил-22 и А-50 - что известно

14 января 2024 года украинские военные уничтожили российский самолет А-50.Произошло это в зоне акватории Азовского моря. Поражение борта подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, в тот же день был подбит воздушный пункт управления противника – борт Ил-22.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский говорит, что уничтожение этих самолетов создаст определенную "буферную зону" вокруг Украины.

А по словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, сбитие самолета А-50 может отсрочить будущие атаки врага.

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